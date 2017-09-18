Ярмоленко став героєм матчу "Боруссії" в Бундеслізі (відео)

Українець Андрій Ярмоленко вперше вийшов у бундеслізі у стартовому складі "Боруссії" в поєдинку з "Кельном" і відзначився дуже переконливою і яскравою грою, ставши героєм матчу.

Вже на 2-й хвилині півзахисник збірної України відзначився гольовою передачею на Максиміліана Філіпа – 1:0.

На 45-й хвилині Андрій подав кутовий, послідувала помилка воротаря "Кельна", і Папастатопулос зробив рахунок 2:0. Причому гол зарахували тільки після перегляду асистентами арбітра відеоповтору.

У другому таймі «Боруссія» заробила пенальті після шикарного навісу зовнішньою стороною стопи від українця. Так був забитий третій гол у матчі.

Четвертий гол також пройшов за участі Андрія. Він віддав класний пас на Пішчека, який асистував Обамеянгу.

На 66-й хвилині Ярмоленко під оплески всього стадіону замінили на Пулішича. "Боруссія" здобула яскраву перемогу - 5:0.