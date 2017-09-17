Київське "Динамо" перемогло донецький "Олімпік" в гостьовому матчі на своєму стадіоні

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" обіграло в номінально гостьовому матчі донецький "Олімпік", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:2.

Кияни активно розпочали матч і вже на 20-й хвилині Віктор Циганков відкрив рахунок. Буяльський зробив передачу на хід Мораєсу, після чого Шестаков спробував перехопити м'яч і вибив його... на Віктора Циганкова. Той в дотик наніс точний удар - Махарадзе намагався вийти на перехоплення і залишив порожні ворота.

Читайте такожПроваливши перший тайм, "Динамо" виправилася після перерви і обіграло "Скендербеу" у Лізі ЄвропиВтім, ще до перерви гості зуміли зрівняти рахунок. На 42-й хвилині Сондей зробив простріл з правого кута штрафного майданчика "Динамо", після рикошету м'яч прилетів до Мохе Рхарсалле і той точно пробив у правий від себе кут - 1:1.

Але, піти на перерву з нічийним результатом донеччани не змогли. У доданий арбітром час, на 45+1 хвилині, шикарний гол забив Віталій Буяльський. Гравець киян з правого флангу зробив ефектний прохід зі зміщенням до центру штрафного "Олімпіка", по дорозі по черзі розібрався з чотирма опонентами і точно пробив у лівий від себе кут - 1:2.

У другому таймі кияни без особливих зусиль довели гру до перемоги.

Таким чином, команда набрала 22 очки у турнірній таблиці і продовжує боротьбу з "Шахтарем" за лідерство в УПЛ. У "Олімпіка" 14 очок і команда ділить 5-6 місця в турнірній таблиці з "Маріуполем".