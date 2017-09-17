"Шахтар" не зміг обіграти "Чорноморець" в Одесі (відео)

В Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому аутсайдер турнірної таблиці "Чорноморець" приймав на своєму полі лідера чемпіонату донецький "Шахтар" і зумів відстояти нічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Читайте також"Шахтар" обіграв "Наполі" в стартовому матчі Ліги чемпіонівГірники мали відчутну перевагу по ходу всього матчу, а особливо наприкінці, коли буквально штурмували ворота суперника. Тим не менш, хоча б одного разу втілити перевагу в результат помаранчево-чорним не вдалося.

Таким чином, після 9-го туру у гірників 22 очки у турнірній таблиці і команда продовжує боротися з "Динамо" за лідерство в УПЛ. У "Чорноморця" тепер на рахунку 5 очок, але команда продовжує залишатися на останньому 12-му місці в турнірній таблиці.