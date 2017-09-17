"Зоря" і "Карпати" зіграли безгольову нічию в Прем'єр-лізі (відео)

У Запоріжжі завершився матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" зіграла внічию зі львівськими "Карпатами", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Гра проходила з територіальною та ігровою перевагою "Зорі", але втілити в гол її луганська команда так і не зуміла. З іншого боку, своїми моментами не скористалися і гості зі Львова.

Таким чином, на рахунку "Зорі" тепер 9 очок і одноосібне 8-е місце в УПЛ, а у "Карпат" - 7 балів. Команда ділить 9-10 місця в турнірній таблиці з "Олександрією".