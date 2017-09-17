Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Шахтар": Прем'єр-ліга, 9 тур
19:20, 17 вересня 2017Футбол
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В Одесі зустрічаються лідер і аутсайдер чемпіонату Прем'єр-ліги.
"Чорноморець" приймає на своєму полі "Шахтар" / footboom.com
Сьогодні в Одесі проходить матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт змагань.
Зустрічаються команди, які знаходяться на абсолютно різних полюсах турнірної таблиці - 1-му і останньому 12-му місці.
У донеччан на даний момент на рахунку 21 очко (7 перемог і поразка від "Динамо" у 2-му турі), у "Чорноморця" - 4 бали (1 перемога, 1 нічия і 6 поразок).
Чи зуміє "Чорноморець" нав'язати боротьбу лідеру? Чи зобуде одеська команда хоча б нічию - одне очко? Всі відповіді дізнаємося з телетрансляції.
Матч "Чорноморець" - "Шахтар" розпочнеться в Одесі о 19.30.
ТБ-трансляція - телеканал 2+2.
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