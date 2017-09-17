Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Шахтар": Прем'єр-ліга, 9 тур

Сьогодні в Одесі проходить матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які знаходяться на абсолютно різних полюсах турнірної таблиці - 1-му і останньому 12-му місці.

У донеччан на даний момент на рахунку 21 очко (7 перемог і поразка від "Динамо" у 2-му турі), у "Чорноморця" - 4 бали (1 перемога, 1 нічия і 6 поразок).

Чи зуміє "Чорноморець" нав'язати боротьбу лідеру? Чи зобуде одеська команда хоча б нічию - одне очко? Всі відповіді дізнаємося з телетрансляції.

Матч "Чорноморець" - "Шахтар" розпочнеться в Одесі о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.