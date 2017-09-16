"Маріуполь" обіграв "Зірку" в матчі Прем'єр-ліги

У Маріуполі завершився матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" обіграв "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

У грі в Маріуполі господарі почали матч досить активними діями і домоглися переваги в рахунку вже в дебюті.

Гол на 17-й хвилині забив Руслан Фомін. Кожанов викрутив м'яч у район воротарського майданчика, і набігший Фомін головою вколотив його у ворота суперника. Надалі господарі поля побудували надійну оборону і без особливих проблем довели матч до перемоги.

Таким чином, "Маріуполь" набрав 14 очок, обійшов донецький "Олімпік" (13) та увійшов в Топ-5 найсильніших команд УПЛ. "Зірка", в свою чергу, з 8-а балами залишилася на 8-му місці в турнірній таблиці.