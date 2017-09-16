"Олександрія" розтрощила "Сталь" у стартовому матчі 9-го туру Прем'єр-ліги

На стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився перший матч 9-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Олександрія" розгромила "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 4:1.

Господарі активніше розпочали матч і вже на 14-й хвилині змусили гравців з Кам'янського помилитися у своїй штрафній площі - Богдан Михайличенко забив гол у свої ворота. Михайличенко з меж штрафного вирішив повернути м'яч голкіперу Пенькову, але той не дотягнувся до м'яча, і той опинився у воротах.

Втім, вже за 4 хвилини, на 18-й, гол забив гравець "Сталі" Неманья Обрадовіч. Після передачі Ореста Кузика Обрадовіч в центральній зоні продавив захисників, після чого пробив під поперечину.

Кінцево свою перевагу господарі відновили на 31-й хвилині, коли гол забив Сергій Старенький. Після прострілу від Поляруса Ткачук невдало зрізав м'яч, який полетів у воротарський майданчик, і Старенький головою вколотив м'яч у сітку.

Читайте також"Динамо" впевнено обіграло "Олександрію" в першому матчі без Ярмоленко (відео)А під завісу тайму Старенький зробив дубль. Гравець справа увірвався в штрафну і пробив точно в дальній кут. М'яч від штанги влетів у сітку.

Після перерви господарі продовжували володіти перевагою і на 51-й хвилині Старенький зробив хет-трик. Його партнер по команді Артем Сітало зліва увірвався в штрафну, зробив передачу у воротарський майданчик, а там Старенький в дотик відправив м'яч у ворота.

В подальшому олександрійцям не склало труднощів спокійно довести матч до перемоги.

Таким чином, в "Олександрії" на рахунку тепер 7 очок, команда випередила "Сталь" і львівські "Карпати" в поточній турнірній таблиці і піднялася з 11-го на 9-е місце. У "Сталі" залишилося 8 очок і команда опустилася з 9-го на 10-е місце в таблиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудуться ще два матчі 9-го туру УПЛ, а в неділю - три гри.