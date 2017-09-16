"Шахтар" почав продаж квитків на матч Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" - від 150 гривень

В касах ОСК «Металіст» у Харкові розпочинається продаж квитків на матч Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» – «Манчестер Сіті», повідомляє офіційний сайт гірників.

Вартість квитків від 150 до 5000 гривень.

Квитки будуть реалізовуватися в два етапи:

1-й етап (16-17 вересня). Пріоритет для власників абонементів і карт Fan ID (до чотирьох квитків в руки).

2-й етап (з 18 вересня). Вільний продаж для вболівальників, які купують квитки на матч «Шахтар» – «Карпати» (в рамках однієї і тієї ж категорії).

Читайте також"Шахтар" обіграв "Наполі" в стартовому матчі Ліги чемпіонівКаси ОСК «Металіст» працюють з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних. У свята і вихідні графік залишається колишнім.

Також у донецькому клубы нагадали, що квитки на інший матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Фейєноорд» і домашні поєдинки чемпіонату України можна придбати у касах, на онлайн shakhtar.com і сайтах-партнерах клубу, а також в роздрібній мережі Харкова.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться в Харкові 6 грудня. Початок гри - 21.45.