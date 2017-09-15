ФФУ припиняє співпрацю з кримським футбольним арбітром Анатолієм Жабченком

Комітет арбітрів Федерації футболу України припиняє співпрацю з кримським футбольним арбітром Анатолієм Жабченком, йдеться в повідомленні на офіційному сайті організації.

Відповідне рішення було прийнято керівництвом Комітету після розгляду звернення рефері, яке Жабченко особисто надіслав на адресу Комітету.

Арбітр відомий тим, що мешкає на території Криму але щоразу летів на матчі Української Прем'єр-ліги через Москву, тим самим порушуючи правила перетину державного кордону.

Як повідомляв УНІАН, в липні Жабченко зі скандалом був змушений відмовитися від обслуговування матчу на Суперкубок України. Тоді сам рефері звинуватив ЗМІ, які тиснули на нього і змусили прийняти рішення.