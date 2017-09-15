Екс-гравець "Динамо" і "Шахтаря" Гладкий втретє повертається в "Карпати"

Екс-нападник донецького «Шахтаря» та київського «Динамо» Олександр Гладкий уклав угоду з львівським клубом, повідомляє Інформаційний центр ФК "Карпати".

Гравець виступатиме під 21-им номером.

Читайте також"Динамо" розірвало контракт з форвардом ГладкимКар’єра Гладкого тісно пов’язана з «Карпатами», Олександр виступав за львів’ян з 2012 до 2014 року. У матчах чемпіонату України він провів 59 матчів та забив 18 голів.

Минулого сезону Гладкий на правах оренди теж виступав у складі «зелено-білих». Форвард зіграв 13 поєдинків та забив 4 голи.