Фанати німецького "Кельна" затримали початок матчу з англійським "Арсеналом" у Лондоні (відео)

Початок поєдинку першого туру групового раунду Ліги Європи між англійським "Арсеналом" і німецьким "Кельном" в Лондоні було відкладено на годину з міркувань безпеки, повідомляє Football.ua.

У Лондон прибуло 20 тисяч вболівальників Кельна, при тому, що квиткова квота гостей становила всього 2.900 місць. Частина безбілетників розташувалися в різних пабах, однак значна частина побажала бути в безпосередній близькості до місця події.

Сталися сутички з кордонами поліції, і було прийнято рішення відкласти початок матчу на годину для того, щоб правоохоронці навели порядок.

Крім того, у другій половині дня, безпосередньо перед матчем, шанувальники "козлів" влаштували грандіозну ходу вулицями Лондона.

Як повідомляв УНІАН, "Арсенал" виграв матч у "Кельна" з рахунком 3:1.