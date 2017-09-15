Керівництво "Арсенал-Київ" шукає арену в столиці для виступу в УПЛ в наступному сезоні

Лідер Першої ліги чемпіонату України Арсенал-Київ, який ще не зазнав жодної поразки в поточному сезоні і випереджає свого найближчого конкурента на 3 очки, будує плани на майбутній футбольний рік.

Як повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Sport.ua головний тренер «канонірів» Сергій Литовченко, керівництво клубу веде переговори зі столичним стадіоном «Старт», на якому хоче побудувати свою арену.

— У нас є шикарна база, але, на жаль, ми не можемо приймати там ігри Прем'єр-ліги, - говорить Литовченко. - Наш запасний стадіон знаходиться в Борисполі, але наскільки він буде відповідати вимогам ФФУ - покаже час. Відкрию, можливо, таємницю, наше керівництво веде переговори з київськими стадіонами, з тим же стадіоном «Старт», і це плани на найближче майбутнє. Думаю, в кінці сезону ми будемо більш детально спілкуватися з керівництвом з цього питання.

"Звичайно, для нас найкращим варіантом буде побудувати стадіон у Щасливому, але ми розуміємо, що на це потрібен час і кошти. Будемо виходити з цієї ситуації, і я не бачу в цьому серйозних проблем, адже та ж Сталь Кам'янське приймає на Оболоні, Олімпік досі не може знайти собі постійного стадіону... Коли взимку ми сядемо за стіл переговорів з керівництвом і побачимо підсумкову турнірну таблицю, то можна буде поговорити більш предметно про те, де буде проводити свої ігри Арсенал", - додає Литовченко.

"Старт" — футбольний стадіон розташований в Шевченківському районі Києва по вулиці Шолуденка.