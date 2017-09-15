Тренер "Зорі" Вернидуб після матчу з "Естерсундом": Я всього чекав, але що буде такий результат...

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб поспілкувався з представниками ЗМІ під час традиційної післяматчевої прес-конференції після завершення гри Ліги Європи з «Естерсундом», повідомляє прес-служба ФК "Зоря":

- Я всього чекав, але що буде такий результат... Перш за все, потрібно вибачитися перед тими людьми, які прийшли на стадіон. Ми виглядали не так, як хотілося б. «Естерсунд» справедливо переміг. Вони терпіли. Використовували наші дитячі помилки. Коли нам забивали перший гол, помилки допустили найдосвідченіші футболісти. Навіть не думав, що так може бути.

Тепер нас чекає непростий поєдинок в чемпіонаті проти «Карпат». Потрібно відновитися. Проведемо конкретну ротацію. Треба розбиратися. Є футболісти, які не можуть перебувати в першій команді. Нехай потренуються з дублем і зроблять висновки. Прощати можна все, але виходити на поле і ходити пішки не можна", - зазначив Вернидуб на самому початку.

На запитання про те, що є причиною поразки - індивідуальні помилки футболістів або комплексні, Вернидуб відповів:

- Думаю, все в комплексі. Після передігрового тренування у мене була інша думка. Чому таке сталося складно сказати. Не хочу всю вину перекладати на футболістів. Є головний тренер. У цьому чемпіонаті я вже втомився брати на себе відповідальність. Вони повинні почути мене і повинні відповідати за свою гру! Можна говорити що завгодно, головне, щоб були зроблені висновки".

А говорячи про шведську команді зауважив:"Не побачив у складі суперника футболіста класом нижче, ніж у нас. Я вчора говорив, що це хороша команда, яка мені подобається. Вони бійці, справжні мужики. У нас ніколи не було такого, щоб ми апелювали до судді. Сьогодні, як не дивно, при кожному поштовху наші гравці розводили руками, просили штрафні. Це неправильно. На гру виходить, можна сказати, 22 спартанця. Хтось помиляється, хтось ні. Це футбол. Якщо ми перетворюємо гру в «мене штовхнули, свисните», то нічого доброго не буде.

За тактичною схемою не думаю, що нас переграли. Знав, що вони будуть грати в три захисники. Сказав про це хлопцям. Не думав, що будуть якісь проблеми. Їх і не було. У першому таймі не було. Їх і далі не було б, якщо б ми самі собі не створили проблем".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Зоря" програла "Естерсунду" в стартовому матчі групового турніру Ліги Європи з рахунком 0:2.