Україна зберегла 9-е місце у рейтингу асоціацій УЄФА після чергового тижня єврокубків

За підсумками минулого єврокубкового тижня українські клуби здобули дві перемоги при одній поразці і збільшили свій очковий баланс у рейтингу асоціацій УЄФА, повідомляє офіційний сайт Союзу.

Донецький "Шахтар" обіграв італійський "Наполі" в Лізі чемпіонів, а в Лізі Європи київське "Динамо" виявилося сильнішим за албанський "Скенбердеу". У той же час, луганська "Зоря" у другому за значимістю єврокубку програла шведському "Естерсунду".

Читайте такожУкраїнські клуби набрали 0,2 бали у рейтинг УЄФАНа рахунку клубів України відтепер 35,733 бали. Наша країна у рейтингу асоціацій на 4,533 бали випереджає Туреччину, яка замикає 10-ку найсильніших.

Головною подією рейтингу цього тижня стало те, що Англія випередила в таблиці Німеччину в боротьбі за 2-3 місця - 64,748 проти 63,998. Лідером рейтингу, як і раніше, є Іспанія - 91, 855. Також в десятку кращих країн входять Італія (63,082), Франція (48,415), Росія (45,382), Португалія (41,582) і Бельгія (37,100).