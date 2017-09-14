Ліга Європи: результати всіх матчів
У четвер відбулися ігри 1-го туру групового етапу Ліги Європи
У четвер відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи у всіх 12 групах, повідомляє офіційний сайт змагань.
Всього в боротьбу вступили 24 команди.
Ліга Європи. 14 вересня. 1-й тур.
Копенгаген - Локомотив - 0:0
Аполлон - Ліон - 1:1
Злін - Шериф - 0:0
Аталанта - Евертон - 3:0
Рієка - АЕК - 1:2
Аустрія - Мілан - 1:5
Істанбул Башакшехир - Лудогорець - 0:0
Хоффенхайм - Брага - 1:2
Динамо Київ - Скендербеу - 3:1
Янг Бойз - Партизан - 1:1
Славія (Прага) - Маккабі - 1:0
Вільярреал - Астана - 3:1
Вітесс - Лаціо - 2:3
Вардар - Зеніт - 0:5
Реал Сосьєдад - Русенборг - 4:0
Зюлте-Варегам - Ніцца - 1:5
ФКСБ (Стяуа) - Вікторія - 3:0
Хапоель Беер-Шева - Лугано - 2:1
Црвена Звезда - БАТЕ - 1:1
Арсенал - Кельн - 3:1
Віторія - Зальцбург - 1:1
Зоря - Естерсунд - 0:2
Марсель - Коньяспор - 1:0
Герта - Атлетик - 0:0
Матчі 2-го туру змагань відбудуться 28 вересня.