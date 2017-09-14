Ліга Європи: результати всіх матчів

У четвер відбулися ігри 1-го туру групового етапу Ліги Європи

У четвер відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи у всіх 12 групах, повідомляє офіційний сайт змагань. Всього в боротьбу вступили 24 команди. Ліга Європи. 14 вересня. 1-й тур. Копенгаген - Локомотив - 0:0 Аполлон - Ліон - 1:1 Злін - Шериф - 0:0 Аталанта - Евертон - 3:0 Рієка - АЕК - 1:2 Аустрія - Мілан - 1:5 Істанбул Башакшехир - Лудогорець - 0:0 Хоффенхайм - Брага - 1:2 Динамо Київ - Скендербеу - 3:1 Янг Бойз - Партизан - 1:1 Славія (Прага) - Маккабі - 1:0 Вільярреал - Астана - 3:1 Вітесс - Лаціо - 2:3 Вардар - Зеніт - 0:5 Реал Сосьєдад - Русенборг - 4:0 Зюлте-Варегам - Ніцца - 1:5 ФКСБ (Стяуа) - Вікторія - 3:0 Хапоель Беер-Шева - Лугано - 2:1 Црвена Звезда - БАТЕ - 1:1 Арсенал - Кельн - 3:1 Віторія - Зальцбург - 1:1 Зоря - Естерсунд - 0:2 Марсель - Коньяспор - 1:0 Герта - Атлетик - 0:0 Матчі 2-го туру змагань відбудуться 28 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter