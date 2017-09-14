Ліга Європи: результати всіх матчів

23:58, 14 вересня 2017
Футбол
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У четвер відбулися ігри 1-го туру групового етапу Ліги Європи

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

У четвер відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи у всіх 12 групах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всього в боротьбу вступили 24 команди.

Ліга Європи. 14 вересня. 1-й тур.

Копенгаген - Локомотив - 0:0

Аполлон - Ліон - 1:1

Злін - Шериф - 0:0

Аталанта - Евертон - 3:0

Рієка - АЕК - 1:2

Аустрія - Мілан - 1:5

Істанбул Башакшехир - Лудогорець - 0:0

Хоффенхайм - Брага - 1:2

Динамо Київ - Скендербеу - 3:1

Янг Бойз - Партизан - 1:1

Славія (Прага) - Маккабі - 1:0

Вільярреал - Астана - 3:1

Вітесс - Лаціо - 2:3

Вардар - Зеніт - 0:5

Реал Сосьєдад - Русенборг - 4:0

Зюлте-Варегам - Ніцца - 1:5

ФКСБ (Стяуа) - Вікторія - 3:0

Хапоель Беер-Шева - Лугано - 2:1

Црвена Звезда - БАТЕ - 1:1

Арсенал - Кельн - 3:1

Віторія - Зальцбург - 1:1

Зоря - Естерсунд - 0:2

Марсель - Коньяспор - 1:0

Герта - Атлетик - 0:0

Матчі 2-го туру змагань відбудуться 28 вересня.

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Теги: #Ліга Європи результати матчів