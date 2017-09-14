Гравець "Динамо" Буяльський: Прикро, коли стараєшся, а тебе освистують вболівальники

Півзахисник київського "Динамо" зазначив, що команді було прикро чути свист уболівальників, йдучи на перерву у матчі проти "Скендербеу", повідомляє Football.ua.

"Прикро, коли, начебто, непогано грали в першому таймі були моменти, але пропустили і йшли з поля під свист вболівальників. Все-таки ми старалися і не очікували, що так буде", — зізнався Бульяський.

"Суперник добре оборонявся, і було важко розкривати їх оборону, особливо в першому таймі. У другому з'явилося вже більше вільних зон, чим ми скористалися і забили кілька голів", - додав гравець.

"Звичайно, ми були мотивовані. Адже Ліга Європи, як тут можна бути немотивованими? Навіть коли у дворі виходиш грати, то ти мотивований обіграти будь-якого суперника", - підсумував півзахисник киян.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Скендербеу" в 1-му турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 3:1.