Хацкевич: "Вам краще не знати, що я сказав гравцям у перерві"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своєї команди в стартовому матчі групового турніру Ліги Європи УЄФА над албанським "Скендербеу", повідомляє офиицальный сайт "Динамо".

"Як і три дні тому в грі чемпіонату, тайми розрізнялися в плані агресивної гри в атаці. Причина в тому, що два центральних захисника, від яких у такій грі потрібні швидкий початок атаки, зміна напрямку, дуже багато грали поперек і назад. Неправильно грав і Денис Гармаш, у нас не було гравця між лініями, який мав ці передачі отримувати і загострювати гру.

У другому таймі - потужний початок, дуже добре увійшов у гру Мораєс . Після другого м'яча ми вже контролювали хід гри. Головне - добилися перемоги в першій грі", - почав Хацевич.

На питання до тренера про те, що він говорив гравцям у роздягальні в перерві, тренер відповів: "Вам краще не знати, що я сказав".

Читайте такожХацкевич порівняв суперника "Динамо" в Лізі Європи з командами УПЛА на питання про те, чи були особисто у Хацкевича побоювання за результат матчу після першого тайму або тренер був впевнений в тому, що команда все одно зуміє переломити хід гри і досягти перемоги, зауважив: "Звичайно, хвилювання було, адже ми програвали після 45 хвилин, і все могло статися. До того ж у першому таймі суперник досить гостро контратакував. Так, може бути, в нашій штрафній моментів було не так вже й багато, але були середні та дальні удари, про що ми попереджали хлопців перед грою. Команда була націлена, а ми в центральній зоні провалилися.

Ті моменти, які ми мали в першому таймі, ми зобов'язані були реалізовувати. Одна справа, якщо рахунок 2:0 або 3:0... Я про момент, коли Денис Гармаш віддавав передачу впоперек з трьох метрів. Потім і Гонсалес зробив те ж саме. Потрібно брати відповідальність на себе. Якщо б ми до того часу вже відкрили рахунок, все це було б красиво. Але умовного способу у футболі немає. Потрібно спочатку досягти результату, а потім вже грати красиво".

Паралельний матч нашої групи завершився внічию. Чи очікував Хацкевич, що його команда після першого туру очолить групу?

"На результат матчу "Партизан" - "Янг Бойз" я не звертав ніякої уваги. Я говорив, що у нас досить непогані команди в групі. Так, гучних імен клубів немає, але команди досить хороші. Рано говорити про лідерство, адже ми тільки стартували в групі. Все буде ясно тільки в грудні", - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Скендербеу" завершився перемогою киян з рахунком 3:1.