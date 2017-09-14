Тайсон претендує на звання кращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив список восьми кращих гравців першого тижня Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляється на сайті організації.

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" у матчі проти італійського "Наполі" в першому турі ЛЧ забив гол.

Разом з Тайсоном звання кращого оскаржать ціла група форвардів - гравець "Реала" Кріштіану Роналду (2 голи, 3 удари по воротах), гравець "Тоттенхема" Харрі Кейн (2 голи, 2 удари), гравець "Ліверпуля" Мохамед Салаха (1 гол, 1 удар), гравець "Барселони" Ліонель Мессі (2 голи, 3 удари), гравець ПСЖ Неймар (1 гол, 1 удар), гравець "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку (1 гол, 3 удари) і єдиний в списку півзахисник "Баварії" Хамес Родрігес (2 удари).

Як повідомляв УНІАН, у першому турі ЛЧ-2017/18 "Шахтар" обіграв "Наполі" з рахунком 2:1.