Гол Ярмоленка потрапив у п'ятірку кращих у першому турі Ліги чемпіонів (відео)

Гол українського легіонера німецької "Боруссії" з Дортмунда Андрія Ярмоленка увійшов до п'ятірки кращих у першому турі Ліги чемпіонів за версією УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації.

Блискучий удар гравця збірної України з-за меж штрафного майданчика у дальній верхній кут воріт був відзначений експертами Союзу європейських футбольних асоціацій.

Разом з голом Ярмоленка у список кращих увійшли точні удари Гаррі Кейна з "Тоттенхема" в тому ж матчі, Педро Родрігеса (Челсі), Дженка Тосуна (Бешикташ) і один з двох голів лідера "Барселони" Ліонеля Мессі у ворота ПСЖ.

Як повідомляв УНІАН, "Боруссія" програла "Тоттенхему" з рахунком 1:3.