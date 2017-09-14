Гол Ярмоленка потрапив у п'ятірку кращих у першому турі Ліги чемпіонів (відео)
16:17, 14 вересня 2017Футбол
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Український легіонер зрівняв рахунок у матчі німецької "Боруссії" і англійського "Тоттенхема".
Ярмоленко забив дуже красивий гол у матчі Ліги чемпіонів / Reuters
Гол українського легіонера німецької "Боруссії" з Дортмунда Андрія Ярмоленка увійшов до п'ятірки кращих у першому турі Ліги чемпіонів за версією УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації.
Блискучий удар гравця збірної України з-за меж штрафного майданчика у дальній верхній кут воріт був відзначений експертами Союзу європейських футбольних асоціацій.
Разом з голом Ярмоленка у список кращих увійшли точні удари Гаррі Кейна з "Тоттенхема" в тому ж матчі, Педро Родрігеса (Челсі), Дженка Тосуна (Бешикташ) і один з двох голів лідера "Барселони" Ліонеля Мессі у ворота ПСЖ.
Як повідомляв УНІАН, "Боруссія" програла "Тоттенхему" з рахунком 1:3.
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