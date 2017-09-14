"Карпати" представили нового головного тренера
15:57, 14 вересня 2017Футбол
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Сергій Зайцев змінив на посту керманича команди Серхіо Наварро.
Зайцев вдруге очолив "Карпати" / UA-Football
Іспанський спеціаліст Серхіо Наварро подав у відставку. Про це він заявив на спеціальному брифінгу, пов’язаному зі змінами у тренерському штабі, повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати».
Натомість, виконавчий директор клубу Даріо Друді представив журналістам нового керманича, яким став Сергій Зайцев. До цього Сергій Ларіонович обіймав посаду спортивного директора клубу, а торік вже очолював першу команду.
До тренерського штабу Сергія Зайцева увійдуть Володимир Безуб'як, Михайло Дячук-Ставицький, а також Володимир Марчук, який працюватиме з воротарями.
Як повідомляв УНІАН, Наварро пішов у відставку після розгромної поразки в матчі Прем'єр-ліги против рівненського "Вересу" з рахунком 1:6.
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