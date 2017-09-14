Де дивитися матчі "Динамо" та "Зорі": Ліга Європи, 1 тур
14:32, 14 вересня 2017Футбол
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Поєдинки українських клубів у другому за рангом єврокубку покажуть загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали.
Фото Jonas Sveningsson via flickr.com
Матчі "Динамо" та "Зорі" в Лізі Європи, які відбудуться сьогодні, можна буде побачити по двом різним телеканалам.
Читайте також"Динамо" і "Зоря" є фаворитами в матчах 1-го туру Ліги ЄвропиПоєдинок "Динамо" - "Скендербеу" транслюватиме телеканал "Футбол 1". Початок показу - о 19.50. Сам поєдинок розпочнеться о 20.00.
Гру "Зоря" - "Естерсунд" покажуть в ефірі телеканалу "Україна". Початок трансляції - о 21.50. Старт матчу запланований на 22.05.
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