"Динамо" і "Зоря" є фаворитами в матчах 1-го туру Ліги Європи

Сьогодні київське "Динамо" і луганська "Зоря" проведуть стартові поєдинки в груповому раунді Ліги Європи сезону-2017/2018. Кияни на НСК "Олімпійський" приймають "Скендербеу" з Албанії, а "Зоря" у Львові зіграє зі шведським "Естерсундом".

Обидва українських клуби є фаворитами у своїх парах, відповідно до букмекерських котирувань.

Як повідомляє спеціалізований портал Betexplorer, середній коефіцієнт на перемогу "Динамо" складає всього 1,13, тоді як на перемогу "Скендербеу" - надвисокий коефіцієнт 20,63. На думку букмекерів, у албанського клубу найменші шанси на перемогу серед всіх учасників 1-го туру ЛЄ. Нічия у матчі "Динамо" - "Скендербеу" оцінюється коефіцієнтом 7,87.

"Зоря" також вважається фаворитом у парі з "Естерсундом", хай і не таким безумовним. Коефіцієнт на перемогу "Зорі" - 1,99, на нічию - 3,37, а на перемогу шведського клубу - 3,89.

Відзначимо, що початок матчу "Динамо" - "Скендербеу" - 20.00. А гра "Зоря" - "Естерсунд" стартує о 22.05.