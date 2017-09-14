Порошенко привітав "Шахтар" з успішним стартом в Лізі чемпіонів
13:55, 14 вересня 2017Футбол
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Президент України назвав перемогу донецької команди заслуженою.
Поршенко привітав "Шахтар" з перемогою над "Наполі" / Reuters
Президент України Петро Порошенко привітав донецький "Шахтар" з перемогою у стартовому матчі Ліги чемпіонів на своїй сторінці у Facebook.
"Сильна гра - заслужена перемога! Вітаю "Шахтар" з успішним стартом в "Лізі чемпіонів". Так тримати!", - написав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" обіграв італійський "Наполі" в стартовому матчі Ліги чемпіонів УЄФА з рахунком 2:1.
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