Порошенко привітав "Шахтар" з успішним стартом в Лізі чемпіонів

Президент України Петро Порошенко привітав донецький "Шахтар" з перемогою у стартовому матчі Ліги чемпіонів на своїй сторінці у Facebook.

"Сильна гра - заслужена перемога! Вітаю "Шахтар" з успішним стартом в "Лізі чемпіонів". Так тримати!", - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" обіграв італійський "Наполі" в стартовому матчі Ліги чемпіонів УЄФА з рахунком 2:1.