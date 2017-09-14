Столична влада очікує, що на фінал Ліги чемпіонів у Київ приїдуть близько 150 тисяч туристів

На організацію і проведення в столиці України фінального матчу Ліги чемпіонів, який відбудеться в травні наступного року, Київрада планує виділити близько 25 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник Київського міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів, інформуючи про плани роботи Київради 5-ї сесії 8-го скликання, яка відкривається сьогодні.

"Для України, для Києва організація цього заходу обійдеться в 25 млн грн - це бюджетний запит на напрями, за які відповідає місто. Інші витрати бере на себе УЄФА", - сказав Прокопів.

Згідно з його поясненням, місто буде займатися організацією безпеки заходу, відповідними інфраструктурними проектами та організаційними заходами.

За його словами, Київ очікує на фінальний матч Ліги чемпіонів приїзд, за різними оцінками, близько 150 тис. туристів. Очікується, що доходи міста від гостей чемпіонату, за словами Прокопіва, будуть в рази більше", ніж виділені на цей захід 25 млн грн.

Також Прокопів повідомив, що вже сьогодні на пленарному засіданні сесія повинна затвердити договір про проведення цього фінального матчу.