"Фільм жахів": італійська преса не пошкодувала епітетів для "Шахтаря" і "Наполі"

Італійські ЗМІ вразила перемога донецького "Шахтаря" над "Наполі" в 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. У той же час гра неаполітанської команди заслужила багато критики в матеріалах журналістів Апеннін, повідомляє zbirna.com.

«Багато помилок, деякі — грубі, пізня реакція, — розписує події матчу "Шахтар" — "Наполі" журналіст Corriere dello Sport з місця подій. — Перші 20 хвилин — фільм жахів. Тайсон забив і міг повторити. "Шахтар" був хороший своїми швидкісними нападниками.

Гості подарували супернику цілу годину, протягом якої той міг робити, що хотів. Ляп Рейни дозволив українцям подвоїти перевагу. Гол Міліка з пенальті подарував гостям надію, але дуже гарний був П'ятов, який виручив у кількох моментах. У свою чергу, міг збільшити перевагу і "Шахтар", однак Рейна більше не помилявся, а Коваленко пробив прямо в нього».

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Видання Tuttosport вийшло із заголовком "Ой, Італія! Падіння "Наполі" в Україні". При цьому ключовим моментом зустрічі італійці все ж вважають не стільки гол Тайсона, скільки ляп голкіпера Пепе Рейни, після якого забив Факундо Феррейра. "Гола Міліка недостатньо, а помилка Рейни відіграла величезне значення", - пишуть вони.

Не надто схильні драматизувати журналісти La Gazzetta dello Sport. Мовляв, могло бути краще, але гості занадто пізно включилися по-справжньому, а Саррі слід було зробити заміни раніше, адже вихід Мертенса і Аллана на поле чи не докорінно змінив ситуацію.

«Гарний початок у виконанні гостей не мав продовження, — пише оглядач. — Потім неаполітанці почали грати в ритмі, зручному для "Шахтаря". Господарі цим скористалися, і гол Тайсона приголомшив гостей. Гол явно не входив у їхні плани, і гра зламалася — Хамшик і Мілік ще довго не могли знайти свого місця на полі», - сказано в статті.

Нагадаємо, що вчора в Харкові на ОСК "Металіст" "Шахтар" обіграв "Наполі" в 1-му турі Ліги чемпіонів - 2:1.