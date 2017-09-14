Тренер "Боруссії" дав оцінку грі Ярмоленка в поєдинку Ліги чемпіонів

Головний тренер дортмундської «Боруссії» прокоментував поразку від «Тоттенхема» (1:3) і гру українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

«Ярмоленко зіграв дуже добре, як і вся команда. Як команда ми грали добре, особливо в першому таймі. Сьогодні наш пресинг був настільки хорошим, що «Тоттенхем» з усіх сил відбивався. Ярмоленко був одним з тих гравців, який створював пресинг.

Читайте такожЯрмоленко отримав найкращу оцінку в команді за матч проти "Тоттенхема" (відео)У нас є команда, яка хоче грати в футбол. Коли поле велике, то важче захищатися. «Тоттенхему» було складно стримати наш пресинг, але, на жаль, це не відобразилося на результаті. Завжди важливо перемогти в першій грі. Але це лише одна гра. «Тоттенхему» ще доведеться приїхати у Дортмунд», – сказав Бос, якого цитує офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко забив єдиний гол «Боруссії» в цьому матчі. Гол став дебютним для українського півзахисника у поєдинках за "Боруссію".