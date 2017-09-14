Шевченко: Матч "Шахтаря" проти "Наполі" дав багато інформації

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який побував на матчі Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Наполі», поділився своїми враженнями від поєдинку.

«Був цікавий футбол. «Наполі» грав добре, дуже активно у другому таймі. Але гостей підвела реалізація, а матч вийшов хорошим. Він дав багато інформації.

Коваленко? Не буду оцінювати його гру сьогодні. У збірній він грає саме так і виконує ті функції, як ми його просимо. Тому матч з Ісландією Коваленко відіграв на хорошому рівні, але результат зустрічі вийшов негативним. Відповідальність за результат несу я, і ті гравці, які виходили на поле, виконували установку, яку їм давав.

Я дивився на гру загалом. Степаненко віддав чудову гольову передачу. В четвер поїду подивитися на «Динамо». Сподіваюся, у киян буде гарний старт у Лізі Європи.

Матч мені було цікаво дивитися. Коли грає «Наполі», то ця команда завжди створює багато моментів. У «Шахтарі» багато хороших швидких футболістів. Обидві команди показали цікавий футбол. Результат вийшов по грі".

Наставник збірної також прокоментував ушкодження захисника Івана Ордеця.

"Мене будь-яка втрата турбує. Нас чекають дві найважливіші гри. Зберігаємо прекрасні шанси, тому втрата будь-якого гравця – це не дуже добре для нас. Сподіваюся, до зборів всі будуть в строю. Буду чекати гравців з хорошим настроєм і в хорошій фізичній формі.

Час ще є. Нехай хлопці зараз зосередяться на іграх у своїх клубах. Вересень буде насиченим. І я, і мої помічники будемо переглядати багато матчів. Бажаю і «Зорі», і «Динамо», і «Шахтарю» в майбутніх матчах тільки удачі», - зазначив Шевченко, якого цитує Xsport.