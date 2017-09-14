Ярмоленко отримав найкращу оцінку в команді за матч проти "Тоттенхема" (відео)
01:00, 14 вересня 2017Футбол
2247
Українець за оцінками виявився одним з кращих виконавців у центральному матчі дня.
Андрій Ярмоленко отримав найкращу оцінку за матч серед гравців "Боруссії" / Reuters
Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем у складі німецького клубу в матчі Ліги чемпіонів проти «Тоттенхема» (1:3).
Ярмоленко зрівняв рахунок у матчі і отримав оцінку 7.14 від порталу WhoScored. Вища оцінка - лише у трьох футболістів "Тоттенхема" (Кейн, Хюн Сон-Мін і Дайер).
Нагадаємо, в середу Ярмоленко вперше з'явився у стартовому складі «Боруссії» і забив гол вже на 11-й хвилині поєдинку на "Вемблі". Раніше українець вийшов на заміну в матчі бундесліги з «Фрайбургом» (0:0).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter