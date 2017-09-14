Фонсека: Ми на самому початку багато ризикували

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував перемогу над «Наполі» (2:1).

«Ми прекрасно розуміли, що у нас буде суперник найвищого рівня. Думаю, ми сьогодні не можемо не виділити наших гравців, які провели хорошу гру, в самому її початку багато ризикували, щоб потім розвивати свої атаки. Був гол, потім було ще кілька гольових моментів, зокрема — у Тайсона.

Ми також добре показували себе у стримуванні суперника, позбавляючи його можливості грати через центр, де він був надзвичайно сильний.

У другому таймі «Наполі» створював більше небезпек нам. Наша лінія оборони сіла, і гості отримали більше можливостей для розвитку своїх атак. Не буду приховувати, що у «Наполі» було кілька моментів, але ми потім змогли забити. У висновку скажу, що ми виграли заслужено.

Ви занадто перебільшуєте ситуацію по Коваленку. Він дуже емоційно гравець. Навряд чи одна гра зможе його надломити. Я говорив про це вже не раз і повторюся: я йому повністю довіряю. Для мене він один з найкращих молодих гравців України. Сьогодні він вийшов на поле і віддав на ньому максимум себе, показавши все, чого він вартий.

Насправді ми за ним стежили, але він сам нам показував, що може продовжувати грати. З приводу його травми я поки нічого сказати не можу. Ми ще повинні її оцінити. Зараз у мене навіть не було часу, щоб поговорити з ним», — сказав Фонсека передає Sport Arena.