Гол Ярмоленка не допоміг "Боруссії" уникнути поразки в матчі Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)

У середу в Європі відбулися вісім матчів 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

У Лондоні на стадіоні "Уемблі" "Тоттенхем"обіграв дортмундську "Боруссію" - 3:1. На 11-й хвилині зустрічі перший гол за дортмундський клуб провів Андрій Ярмоленко. Однак найкращим гравцем матчу став форвард господарів Харрі Кейн - на його рахунку дубль у ворота німців і гольовий пас.

Група Е

"Марібор" - "Спартак" - 1:1

"Ліверпуль" - "Севілья" - 2:2

Група F

"Феєноорд" - "Манчестер Сіті" - 0:4

"Шахтар" - "Наполі" - 2:1

Група G

"Лейпциг" - "Монако" - 1:1

"Порту" - "Бешикташ" - 1:3

Група Н

"Реал" - АПОЕЛ - 3:0

"Тоттенхем" - "Борусія" - 3:1