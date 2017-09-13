Гол Ярмоленка не допоміг "Боруссії" уникнути поразки в матчі Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)
23:53, 13 вересня 2017Футбол
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"Тоттенхем" упевнено переграв клуб з Дортмунда.
Ярмоленко забив на "Уемблі" / Reuters
У середу в Європі відбулися вісім матчів 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.
У Лондоні на стадіоні "Уемблі" "Тоттенхем"обіграв дортмундську "Боруссію" - 3:1. На 11-й хвилині зустрічі перший гол за дортмундський клуб провів Андрій Ярмоленко. Однак найкращим гравцем матчу став форвард господарів Харрі Кейн - на його рахунку дубль у ворота німців і гольовий пас.
Група Е
"Марібор" - "Спартак" - 1:1
"Ліверпуль" - "Севілья" - 2:2
Група F
"Феєноорд" - "Манчестер Сіті" - 0:4
"Шахтар" - "Наполі" - 2:1
Група G
"Лейпциг" - "Монако" - 1:1
"Порту" - "Бешикташ" - 1:3
Група Н
"Реал" - АПОЕЛ - 3:0
"Тоттенхем" - "Борусія" - 3:1
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