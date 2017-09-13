"Шахтар" обіграв "Наполі" в стартовому матчі Ліги чемпіонів

У Харкові на ОСК "Металлст" завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" приймав італійський "Наполі" з Неаполя і обіграв суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:1

Гірники активно почали матчі і вже на 15-й хвилині відкрили рахунок. Після передачі з правого флангу від Срни Феррейра зробив скидку на Тайсона, який, підробивши м'яч, влучно пробив у ближній кут.

А після перерви, на 58-й хвилині, "гірники" подвоїли свою перевагу. Степаненко з лівого флангу навісив на дальню штангу, Рейну помилився на виході і Факундо Феррейра відправив м'яч у порожні ворота. На 71-й хвилині Аркадіуш Мілік з пенальті забив перший гол, але на більше італійців не вистачило.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

В паралельному матчі Групи F "Манчестер Сіті" розгромив "Фейеноорд" з рахунком 4:0.

Матчі 2-го туру групового етапу ліги чемпіонів у квартеті з участю "Шахтаря" відбудуться 26 вересня.