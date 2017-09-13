Ярмоленко забив перший гол за "Боруссію" в матчі Ліги чемпіонів з "Тоттенхемом"

22:02, 13 вересня 2017
Футбол
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Українець зрівняв рахунок в грі.

Андрій Ярмоленко забив перший гол за

Український легіонер Андрій Ярмоленко забив перший гол за дортмундську "Боруссію" в матчі Ліги чемпіонів з англійським "Тоттенхемом", повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець точним ударом на 11-й хвилині зрівняв рахунок.

Раніше гравці "Тоттенхема" відкрили рахунок в дебюті матчу, на 4-й хвилині.

Після першого тайму перевага в рахунку в Лондоні, на легендарній арені "Вемблі", знову була на боці "Тоттенхема" - 2:1.

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Теги: #ЛЧ Тотенхем-Борусія