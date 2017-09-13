Хацкевич порівняв суперника "Динамо" в Лізі Європи з командами УПЛ

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про майбутній матч з албанським «Скендербеу» в 1-му турі Ліги Європи.

«Якщо порівнювати албанців з нашими командами, то це «Олександрія» або «Ворскла». «Скендербеу» — організована команда, яка обороняється компактно, непогано виходить в атаку. Є потужні футболісти, яким варто приділити особливу увагу. У будь-якому разі цю команду не можна недооцінювати.

Будь-якого суперника треба поважати. З виходом на футбольне поле всі команди рівні. Так, є багато нюансів — рівень гри, клас виконавців і так далі, але все це треба доводити на футбольному полі. Тому будемо намагатися втілити всі задуми в життя. Також важливий і настрій, але це вже суто мій сектор відповідальності, де все залежить від мене.

Це перший матч в Лізі Європи, але немає сенсу по особливому налаштовувати хлопців. Всі все розуміють, ми готуємося повноцінно. Ми вже побачили, як грає суперник, які в них особливості, і як з ними потрібно грати. Тому готуємося до старту в ЛЄ, розраховуючи на перемогу», – сказав Хацкевич, якого цитує Sport Arena.

Матч відбудеться завтра, 14 вересня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок – о 20.00.