У чемпіонаті Росії футболісти перевдяглися у форму "контролерів"

У чемпіонаті Росії з футболу серед аматорських клубів (ЛФК) стався курйозний випадок.

Футболісти іркутського «Зеніту» відіграли матч c новосибірським «Сибіром» в манішках стюардів. Про це повідомляє сторінка новосибірського клубу «ВКонтакте».

«Зеніт» забув привезти гостьовий комплект амуніції, через що обидві команди вийшли на поле в однаковій синій формі. Суддя не міг розрізнити футболістів і відмовився починати гру. «Зеніту» повинні були зарахувати технічну поразку, але спортсмени попросили у стюардів, які обслуговують матч, манішки. У підсумку іркутська команда вийшла на матч у салатових накидках з написом «контролер-розпорядник».

Зустріч завершилася розгромною перемогою «Сибіру» з рахунком 7:0.