Віце-президента ФФУ Костюченка звинуватили в побудові кар'єри на основі підробленого диплома КПІ - ЗМІ

У розпорядження сайту Sport Arena потрапили документи, що проливають світло на серйозні махінації, в яких може бути замішаний перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Згідно з даними, якими володіють журналісти, у 2014 році проти Костюченка прокуратура відкрила справу у зв'язку з нібито фальшивим дипломом Київського політехнічного інституту. За документами, які надали в КПІ, Вадим Костюченко не отримував диплом цього вузу.

Інші матеріали доводять, що Костюченко використовував цей диплом для отримання ступеня магістра у ще двох вузах – Київському національному університеті (Інститут міжнародних відносин) та Національній академії державного управління при президентові України.

Завдяки цьому Костюченко отримав III ранг державного службовця. Потім, за часів Віктора Януковича, він став чиновником і працював у трьох державних структурах.

Крім того, раніше Костюченко двічі працював у «Динамо» – заступником керівника служби корпоративних програм та зв'язків з громадськістю (1999-2003 роки) і віце-президентом (2005-2010 роки). Костюченко запам'ятався в київському клубі протистоянням з уболівальниками ультрас.

Читайте такожКличко звільнив свого заступника Бондаренко, якого підозрюють у фальсифікації диплома про вищу освітуВ 2014 році Костюченко фігурував у ЗМІ як один з організаторів тітушек під час Майдану. Тим не менше, відразу після "Революції Гідності" він зумів вчасно прийняти правильну сторону. Його призначили на посаду керівника Приймальні громадян до Адміністрації Президента України.

За неофіційною інформацією Sport Arena, при перевірці документів і надійшов сигнал про перший підроблений диплом Вадима Костюченка. Нібито тодішній глава АП Борис Ложкін особисто віддав наказ розібратися з цього приводу. Правда почала спливати назовні, в жовтні 2014 року було навіть відкрито кримінальну справу за цим фактом. Але на той момент, Костюченко, схоже, встиг обзавестися зв'язками такого рівня, що примудрився зам'яти ціле кримінальне провадження проти самого себе. Матеріали справи пропали.

У розпорядженні Sport Arena також є дані у цій справі:

Номер кримінального провадження – N942014100000001195№1

Дата внесення до ЄРДР – 10.10.2014

Прокуратура р. Києва. Слідчий – Підлісний О. А.

Але найголовніше в цій історії – цей документ з матеріалів слідства:

Відповідь КПІ на запит про те, чи видавався диплом ЛО ВЕ №0001912 від 01.03.1997 для Костюченка Вадима Костянтиновича. За підписами всіх офіційних осіб цього університету офіційний документ свідчить: в архівах КПІ немає такого диплому, і Вадиму Костюченку він не видавався.

Простими логічними міркуваннями можна припустити, що диплом магістра міжнародної інформації інституту ім. Т. Шевченка КВ №17514933 від 05.04.2002 р. (реєстраційний № 002), виданий Костюченку Вадим Костянтинович, недійсний.

Цікаво, що в офіційній біографії Костюченка на офіційному сайті ФФУ немає жодної згадки про здобутий диплом магістра міжнародної інформації в Київському національному університеті імені Шевченка Т. Це виглядає дивно, особливо якщо врахувати, що зазначену освіту в Національній академії державного управління при Президентові України неможливо отримати без першої вищої освіти.

Якщо диплом КПІ був дійсно підробленим, такі дії Костюченка підпадають під статтю 358 Кримінального кодексу України, частина 4: «Використання завідомо підробленого документа карається обмеженням волі на строк до 2 років».

Як раніше повідомляв УНІАН, заступник мера Києва Володимир Бондаренко був викритий у підробці диплома про освіту, і Віталій Кличко був змушений звільнити підлеглого.