Зозуля про розбиту голову в першому матчі за "Альбасете": Все добре, невелика подряпина
13:20, 13 вересня 2017Футбол
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Український легіонер іспанської клубу розповів про свій стан після отриманої травми.
Зозуля розбив голову вже в першому матчі за нову команду / facebook.com
Український легіонер іспанського "Альбасете" Роман Зозуля прокоментував свою травму, отриману в першому ж матчі за новий іспанський клуб, на особистій сторінці в мережі Facebook.
"Все добре, невелика подряпина, степлером заклали", - написав Зозуля.
Результатом самовідданої боротьби Зозулі став епізод в кінці гри, коли в зіткненні з захисником Луго він розбив голову.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Роман Зозуля став гравцем іспанського "Альбасете"
Українець підписав контракт терміном на 1 сезон.
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