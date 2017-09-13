Зозуля про розбиту голову в першому матчі за "Альбасете": Все добре, невелика подряпина

Український легіонер іспанського "Альбасете" Роман Зозуля прокоментував свою травму, отриману в першому ж матчі за новий іспанський клуб, на особистій сторінці в мережі Facebook.

"Все добре, невелика подряпина, степлером заклали", - написав Зозуля.

Результатом самовідданої боротьби Зозулі став епізод в кінці гри, коли в зіткненні з захисником Луго він розбив голову.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Роман Зозуля став гравцем іспанського "Альбасете"

Українець підписав контракт терміном на 1 сезон.