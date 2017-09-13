Гравець "Ювентуса" показав непристойний жест фанатам "Барселони" (відео)
12:50, 13 вересня 2017Футбол
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Розлючений Ігуаїн не зміг стримати емоцій після того, як покинув поле.
Ігуаїн не зміг вразити ворота "Барселони" / Reuters
Нападник «Ювентуса» Гонсало Ігуаїн не зміг відзначитися забитим голом у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Барселоною» (0:3), але відзначився непристойним жестом на адресу фанатів каталонської команди, повідомляється на YouTube-каналі Football TV.
Аргентинський форвард вийшов у стартовому складі туринців і відіграв 87 хвилин, після чого був замінений на Фабріціо Калігару.
Йдучи з поля, Ігуаїн не стримав емоцій і показав середній палець фанатам «Барселони».
Зазначимо, що це був 21-й матч Гонсало проти «Барселони». На його рахунку три голи у ворота каталонців, але всі вони були забиті ще в період виступу форварда за «Реал».
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