Як Мессі опустили з небес на землю: попередження зірковому аргентинцеві (відео)

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі у матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів з «Ювентусом» (3:0) не тільки оформив дубль, але й отримав жовту картку, повідомляє "Чемпіонат".

Проти аргентинського форварда в одному з епізодів жорстко зіграв хавбек «Ювентуса» Міралем П'яніч. Мессі підбіг до головного арбітра зустрічі Даміру Скоміні, щоб вимагати попередити П'янича, і поклав руку на плече рефері. У підсумку жовту картку отримав сам Ліонель.

Іспанські видання Marca і AS випустили на своїх сайтах замітки на цю тему, в яких зазначають, що Мессі пощастило, так як рефері міг показати аргентинцеві червону картку.