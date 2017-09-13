Як Мессі опустили з небес на землю: попередження зірковому аргентинцеві (відео)
11:51, 13 вересня 2017Футбол
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Лео Мессі схопив за плече словенського арбітра Скоміну і миттєво побачив перед собою жовту картку.
Мессі не зміг знайти спільну мову з арбітром Скоміною / Reuters
Нападник «Барселони» Ліонель Мессі у матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів з «Ювентусом» (3:0) не тільки оформив дубль, але й отримав жовту картку, повідомляє "Чемпіонат".
Проти аргентинського форварда в одному з епізодів жорстко зіграв хавбек «Ювентуса» Міралем П'яніч. Мессі підбіг до головного арбітра зустрічі Даміру Скоміні, щоб вимагати попередити П'янича, і поклав руку на плече рефері. У підсумку жовту картку отримав сам Ліонель.
Іспанські видання Marca і AS випустили на своїх сайтах замітки на цю тему, в яких зазначають, що Мессі пощастило, так як рефері міг показати аргентинцеві червону картку.
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