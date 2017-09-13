Команда Реброва "Аль-Ахлі" вилетіла з азіатської Ліги чемпіонів (відео)

Команда екс-наставника київського "Динамо" Сергія Реброва "Аль-Ахлі Джидда" програла в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Азії іранському Персеполісу - 1:3 (перший матч - 2:2) і вибула з турніру, повідомляє UA-football.

Підопічні Сергія Реброва до 83-ї хвилини утримували рахунок 1:1, який дозволяв їм вийти в наступний раунд.

Зазначимо, що з 11-ї хвилини Аль-Ахлі грав в більшості після вилучення гравця Персеполісу Камаледдіна Камьябініі. На 81-й хвилині був вилучений футболіст Аль-Ахлі Мотаз Хаусауї.

В кінцівці матчу суперник забив два голи з пенальті.

Як повідомляв УНІАН, Ребров очолив "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії в червні 2017 року, відразу після відходу з "Динамо".