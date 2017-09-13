"Наполі" є фаворитом на котируваннях букмекерських контор у матчі з "Шахтарем"
10:42, 13 вересня 2017Футбол
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Аналітики контор зробили свій прогноз напередодні стартового матчу Ліги чемпіонів.
"Шахтар" вийде на матч з "Наполі" у статусі аутсайдера / bukstavkinasport.com
Італійський "Наполі" вважається фаворитом на ставках букмекерських контор в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.
Компанія зібрала дані 25 провідних контор світу і вивіла середній коефіцієнт на перемогу обох команд і нічию.
Середня ставка на перемогу господарів становить 3,84 до 1, на нічию - 3,60 до 1, на перемогу "Наполі" - 1,99 до 1.
Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Наполі" відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст" сьогодні, в середу, 13 вересня. Початок гри о 21.45.
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