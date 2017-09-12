Мессі зробив дубль у першій грі сезону Ліги чемпіонів з "Ювентусом" (результати всіх матчів)

Сьогодні в Європі стартував основний етап Ліги чемпіонів - відбулися вісім матчів 1-го туру групового етапу головного клубного , повідомляє uefa.com.

У центральному матчі вівторка каталонська "Барселона" крупно обіграла туринський "Ювентус". У першому таймі чемпіон Італії впевнено виглядав на "Камп Ноу", однак перед самою перервою точний удар Мессі вивів "Барселону" вперед. У другій половині гри аргентинець оформив дубль, а також допоміг відзначитися Ракітічу. Перемога "Барселони" - 3:0.

Група А

"Манчестер Юнайтед" - "Базель" - 3:0

"Бенфіка" - ЦСКА - 1:2

Група В

"Баварія" - "Андерлехт" - 3:0

"Селтік" - "ПСЖ" - 0:5

Група З

"Челсі" - "Карабах" - 6:0

"Рома" - "Атлетико" - 0:0

Група D

"Барселона" - "Ювентус" - 3:0

"Олімпіакос" - "Спортинг" - 2:3

Нагадаємо, завтра в Харкові "Шахтар" зіграє з "Наполі".