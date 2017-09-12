Фонсека: "Шахтарю" треба бути ідеальним, щоб впоратися з "Наполі"

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував ситуацію в команді перед завтрашнім поєдинком Ліги чемпіонів проти "Наполі".

«Ми зустрінемося зі складним противником. Можливо, одним з найсильніших в Європі в плані ведення колективної гри. Прекрасно розуміємо, наскільки складний нас чекає суперник. Не забуваємо, що в минулому сезоні "Наполі" програв лише чотири рази. До того ж, "Наполі" за той сезон забив 94 голи. Тому нам треба бути практично ідеальними, щоб з ним впоратися», - сказав Фонсека на прес-конференції, передає SportArena.

«Шахтар» не тренувався в Харкові. Пояснення просте. У нас була гра на минулих вихідних і часу, щоб підготуватися до майбутнього матчу, було мало. Частіше проводять такі тренування, щоб відчути поле. Але ми граємо тут, у Харкові. Нам це не треба. Тому ми тренувалися в Києві. Там ми відпрацювали деякі деталі. Зараз я не знаю, чи будемо і надалі практикувати таке».

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«Я дуже поважаю "Наполі" і тренера цієї команди. На мій погляд, тренер "Наполі" — кращий італійський тренер. Я вже говорив, що "Наполі" дуже сильний командною грою, але вона базується на індивідуальних якостях гравців.

Фаворити нашої групи? Це "Наполі" і "Манчестер Сіті". Ми розуміємо, наскільки складно нам буде в цій групі. Але ми намагатимемося максимально здивувати. Завтрашній матч ще нічого не вирішить. Але починати завжди хочеться з перемог. І хто завтра переможе, той буде в кращому становищі, ніж інші команди».

Слід відзначити, що "Шахтарю" не допоможе в матчі травмований захисник Сергій Кривцов.

«Травма Кривцова? Ми всі хотіли, щоб Кривцов був тут з нами. Він відмінно провів початок чемпіонату. На жаль, він не зможе допомогти нам у найближчих матчах. Але у мене є інші гравці, яких я можу поставити до складу замість нього. Зараз я можу сміливо сказати, що Кривцова замінить Ордець, якому я повністю довіряю», - заявив Фонсека.

Поєдинок "Шахтар" — "Наполі" відбудеться у середу о 21:45.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.