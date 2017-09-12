ФІФА оголосила про старт продажу квитків на ЧС-2018 в Росії

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила дату початку продажу квитків на матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії.

Старт кампанії призначено на 14 вересня. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Перший етап початку продажів триватиме до 12 жовтня цього року. Для придбання квитка любителі футболу повинні подати заявки на сайт. При цьому не має значення, в який день цього етапу подається заявка: у всіх заявок будуть рівні шанси, незалежно від дати подання. Якщо кількість заявок на квитки перевищить кількість доступних місць, квитки будуть розподілятися методом випадкового жеребкування.

Другий період триватиме з 16-го по 28 листопада. У цей період квитки будуть продаватися у порядку живої черги.

Наступний етап продажу відкриється після офіційного жеребкування фінального етапу чемпіонату світу. Воно відбудеться 1 грудня 2017 року.

Чемпіонат світу пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Сочі, Нижньому Новгороді, Самарі, Волгограді, Ростові-на-Дону, Калінінграді, Єкатеринбурзі і Саранську.

Крім Росії, господаря турніру, путівки на турнір вже завоювали Бразилія, Іран, Японія, Мексика, Бельгія, Південна Корея і Саудівська Аравія. Ще 24 команди визначаться в рамках кваліфікації.