"Карпати" звільнили тренера після ганебної поразки 1:6

Львівські «Карпати» відправили Серхіо Наварро у відставку з поста головного тренера команди, повідомляє телеканал «Футбол 1».

Львівський клуб вирішив відмовитися від послуг іспанського фахівця після розгромної поразки від «Вереса» – 1:6. Таким чином, іспанець Наварро пропрацював в «Карпатах» всього 88 днів.

Керувати командою буде Сергій Зайцев, якому допоможуть Михайло Дячук-Ставицький і Володимир Безубяк.

Новий тренерський штаб «Карпати» планують представити завтра, 13 вересня.

Зазначимо, що львів'яни посідають у турнірній таблиці Прем'єр-ліги лише 10-е місце, маючи 6 набраних очок.