"Карпати" звільнили тренера після ганебної поразки 1:6
17:06, 12 вересня 2017Футбол
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Керувати командою буде Сергій Зайцев.
Серхіо Наварро звільнений з поста наставника "Карпат" / ФК "Карпати"
Львівські «Карпати» відправили Серхіо Наварро у відставку з поста головного тренера команди, повідомляє телеканал «Футбол 1».
Львівський клуб вирішив відмовитися від послуг іспанського фахівця після розгромної поразки від «Вереса» – 1:6. Таким чином, іспанець Наварро пропрацював в «Карпатах» всього 88 днів.
Керувати командою буде Сергій Зайцев, якому допоможуть Михайло Дячук-Ставицький і Володимир Безубяк.
Новий тренерський штаб «Карпати» планують представити завтра, 13 вересня.
Зазначимо, що львів'яни посідають у турнірній таблиці Прем'єр-ліги лише 10-е місце, маючи 6 набраних очок.
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