Маркевич: Суркіс ставить ультиматум українському футболу

Голова Комітету національних збірних ФФУ прокоментував різку заяву, яку вчора зробив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс стосовно участі гравців київського клубу в матчах головної команди України.

"Складається враження, що київське «Динамо» хоче поставити ультиматум усьому українському футболу. Зовсім недавно керівництво клубу вимагало окремих незрозумілих гарантій безпеки для проведення матчу в Маріуполі, де грають без проблем всі решта клубів Прем’єр-ліги. Тепер «Динамо» вимагає гарантій того, що їхні гравці повинні обов’язково отримувати місце на полі в матчах Національної збірної країни.

Такого ніхто в світі не чув. Це, можливо, реально для Північної Кореї чи якихось тоталітарних режимів минулого. Ігор Суркіс хоче поставити себе і своїх гравців над усіма іншими. Це значить - принизити тих, хто на рівні з іншими викликається до національної команди".

На думку Мирона Маркевича, своєю заявою Суркіс підставив гравців "Динамо".

"На 100% Ігор Суркіс зараз підставляє футболстів. Я летів разом з ними, я жив разом з командою, я розумію, як працює Андрій Шевченко і яка в нього чудова атмосфера всередині колективу. Президент «Динамо» каже, нехай Шепелєв і Циганков краще зіграють за «молодіжку»? Це нонсенс. Завдання молодіжної збірної - підготувати гравців для національної команди. Шепелєв і Циганков зараз нарешті потрапили до обойми цієї команди, показавши свій рівень. Вони тренуються разом з усіма, набувають досвіду, чекають і отримують свій шанс".

Читайте такожШевченко відповів Суркісу: У мене немає переваг за клубними принципамиМаркевич вважає, що Суркіс намагається протиставити одних гравців іншим, коли говорить, що замість футболістів "Динамо" у збірній грають ті, хто не має ігрової практики в інших клубах.

"Почекайте, Шевченко викликав на ці збори більшість динамівців. Кравець і Бєсєдін грали в обох матчах. І це якраз в «Динамо» вони не мають ігрової практики, тому що там віддають перевагу легіонерам на їхніх позиціях. І при цьому президент «Динамо» заявляє, що на рівні з усіма несе відповідальність за виступи і результати збірної! Як саме? Тим, що заявляє, навіть гарантує, що «за майстерністю та бійцівськими якостями, бажанню битися за країну, наші гравці сильніші тих, хто на вийшов на футбольне поле»?! Цим він протиставляє одних іншим і вбиває клин між гравцями, а можливо і тренерами, уболівальниками в період вирішальних ігор нашої команди", - відзначив Мирон Маркевич в інтерв'ю прес-службі ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора Ігор Суркіс зробив різку заяву, направлену на адресу тренерського штабу національної збірної України, заявивши, що "не потрібно смикати футболістів, які мають достатньо ігрової практики й перебувають на провідних ролях у такому клубі, як "Динамо".