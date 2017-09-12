Мессі зробив татуювання в інтимній зоні із зображенням губ дружини

Нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив татуювання із зображенням губ своєї дружини Антонеллы Роккуццо в області паху. Про це повідомляє Sports Illustrated.

Татуювання являє собою слід від червоної помади. 30-річний Мессі заявив, що в цьому немає жодного непристойного символізму, і він просто хоче, щоб губи подружжя цілували його скрізь, де б він не був.

Messi's new tattoo is an image of his wife Antonella Rocuzzo's lips, placed on his upper groin, just above the waistband of his shorts pic.twitter.com/M9DZDUYLqg — The Barça Nation (@BarcaNationENG) 11 вересня 2017 р.

Мессі одружився на Рокуццо 1 липня цього року в рідному місті футболіста Росаріо. На весілля були запрошені 260 гостей, в числі яких гравці «Барселони» Луїс Суарес і Жерар Піке зі своєю нареченою — колумбійською співачкою Шакірою, а також колишній капітан "синьо-гранатових" Карлес Пуйоль і партнери Мессі по збірній Аргентини Серхіо Агуеро і Гонсало Ігуаїн.

З нагоди весілля аргентинець і його дружина зробили однакові татуювання у вигляді римських цифр XXX-VI-XVII, що позначають дату весілля. Мессі та Рокуццо перебувають у відносинах більше 10 років та виховують двох синів.