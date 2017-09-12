Основний захисник "Наполі" може пропустити гру з "Шахтарем"
12:26, 12 вересня 2017Футбол
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Влад Кірікеш травмувався в матчі чемпіонату Італії напередодні старту в Лізі чемпіонів.
Кірікеш ризикує пропустити матч з "Шахтарем" / sscnapoli.it
Захисник "Наполі" Влад Кірікеш травмувався в матчі 3-го туру Серії А проти "Болоньї" і тепер ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", повідомляє Isport.
У матчі з "Болоньєю" після одного з епізодів боротьби на другому поверсі Кірікеш невдало впав на плече, після чого і був замінений.
Сьогодні, 12 вересня, 27-річний захисник тренувався за індивідуальною програмою і лише після консультацій з лікарями тренерський штаб буде приймати рішення, чи брати Кирикеша з собою в Україну, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.
Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" 13 вересня почне єврокубковий сезон-2016/17 матчем проти "Наполі". Матч відбудеться у Харкові на ОСК "Металіст".
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