Капітан "Наполі" Гамшик: Проти "Шахтаря" буде складна гра, але ми впевнені в своїх силах

Капітан італійського "Наполі" (Неаполь) словацький легіонер Марек Гамшик зазначив, що група Ліги чемпіонів для його команди «не найскладніша» і клуб націлений, принаймні, на попадання в 1/8 фіналу, повідомляє Football Italia.

«Ми не в дуже складній групі, але кожна команда має свої сильні сторони», - сказав Гамшик.

Читайте такожСтав відомий арбітр матчу "Шахтар" - "Наполі" в 1-му турі Ліги чемпіонів"Шахтар" часто грає в Лізі Чемпіонів, "Феєноорд" - чинний чемпіон Голландії, а "Манчестер Сіті" і зовсім не потребує представлення", - додав гравець.

«Проти українців це буде серйозне випробування, але ми знаємо нашу силу. З (тренером Мауріціо) Саррі ми дуже сильно зросли за останні два роки", - прокоментував футболіст майбутній матч.

«Наша мета - дістатися до 1/8 фіналу, і як тільки ми туди доберемося, все можливо», - уклав Гамшик.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Наполі" відбудеться у середу, 13 вересня, на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри - 21.45.