Спортивний суд Лозанни розгляне позов Хацкевича до Білоруської федерації футболу

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) оголосив строки розгляду позовної заяви головного тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича до Білоруської федерації футболу (АБФФ), повідомляє SportArena.

В офіційному комюніке наголошується, що перше слухання у справі відбудеться 19 вересня. При цьому заплановано і друге слухання, яке відбудеться за місяць після першого, 17 жовтня.

Офіційно про суть позову CAS не повідомляє, проте раніше в пресі повідомлялося, що тренер хоче оскаржити своє звільнення з національної збірної Білорусі, з якою працював з 2014 по кінець 2016 року.

У грудні минулого року Хацкевич був звільнений рішенням керівництва АБФФ, внаслідок чого контракт тренера, розрахований спочатку до листопада 2017-го, був розірваний в односторонньому порядку.

Читайте такожХацкевич: "Динамо" не має права помилятися в плані трансферівВ прес-релізі, присвяченому звільненню Хацкевича, АБФФ заявила, що рішення прийнято після діалогу керівництва організації з тренером.

«У зв'язку з незадовільними результатами команди на осінньому відрізку відбору до ЧС-2018 тренеру було запропоновано скорегувати фінансові умови контракту в бік зниження. З цього приводу між главою АБФФ Сергієм Румасом та Олександром Хацкевичем відбувся діалог, за підсумками якого головний тренер збірної відмовився прийняти нові зобов'язання. В результаті було прийнято рішення розірвати з Олександром Хацкевичем угоду про співпрацю», — свідчить заява, випущене в кінці минулого року.

Однак сам Хацкевич залишився не згоден з такою постановкою питання і вважає, що його контракт з АБФФ розірваний без поважної причини, а це значить, що йому належить компенсація за дострокове припинення співробітництва.

З червня нинішнього року Олександр Хацкевич є головним тренером київського "Динамо". На цій посаді білоруський фахівець змінив Сергія Реброва, який завершив свою співпрацю з киянами за підсумками минулого сезону.