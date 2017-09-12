Ліга чемпіонів стартує сьогодні суперматчем "Барселона" - "Ювентус"

Сьогодні відбудеться перший ігровий день Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18, де в центральному матчі зійдуться фаворити сезону в цілому - іспанська "Барселона" та італійський "Юентус", повідомляє офіційний сайт турніру.

У фіналі ЛЧ 2015 року "Барселона" перемогла "Ювентус" з рахунком 3:1. Разом з тим, "Ювентус" обіграв "Барселону" в чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів 2016/17. Туринці крупно перемогли вдома (3:0) і потім не програли в гостях - 0:0.

На даний момент обидві команди відчувають певні кадрові проблеми. У "Ювентуса" К'єлліні, Манджукіч, Хедіра і Маркізіо травмовані. А у "Барси" Хуан Куадрадо дискваліфікований, а вихід на поле Алекса Сандро під питанням.

Центральний матч, як і інші ігри сьогоднішнього дня розпочнеться о 21.45 за київським часом.

Ще одним знаковим протистоянням дня стане інше іспано-італійське протистояння - матч "Рома" - "Атлетіко".

В інших іграх туру зустрічаються:

"Олімпіакос" - "Спортинг"

"Челсі" - "Карабах"

"Селтік" - "ПСЖ"

"Баварія" - "Андерлехт"

"Манчестер Юнайтед" - "Базель"

"Бенфіка" - ЦСКА